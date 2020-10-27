KAZKA випустив другий за тиждень трек — кліп знімали в Чорнобильській зоні (ВІДЕО)

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Гурт KAZKA випустив другий за тиждень трек. У вівторок, 27 жовтня, український електро-фольк гурт презентував нову пісню та кліп «Острів».

Новинку створили у рамках проекту «Звуки Чорнобиля». Кліп зняли всього за один день у Зоні відчуження.

Трагедія на Чорнобильській АЕС — це катастрофа, яка залишила глибокі рани на тілі нашої планети. Час вже не повернути назад, але пам’ятати — це обов’язок усіх наступних поколінь. Завдяки цьому крутому проекту, ми спробуємо зберегти пам’ять про Чорнобильську трагедію назавжди за допомогою музики, — прокоментувала вихід треку лідер гурту Олександра Зарицька.

Проект реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

23 жовтня гурт KAZKA презентував інший кліп — відео до пісні «Мало». Автори ролика показали меломанам антураж типового весільного залу, який має застарілі банкетні прикраси.

Водночас пишного застілля меломани не побачать, адже єдиною героїнею є Зарицька — солістка гурту. Дівчина залишається наодинці зі своїм сумом та переживаннями.