KAZKA выпустила второй за неделю трек — клип снимали в Чернобыле (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n145659-kazka-vypustila-vtoroy-za-nedelu-trek-klip-snimali-v-chernobyle-video.html

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Группа KAZKA выпустил второй за неделю трек. Во вторник, 27 октября, украинская электро-фолк группа презентовала новую песню и клип «Остров».

Новинку создали в рамках проекта «Звуки Чернобыля». Клип сняли всего за один день в Зоне отчуждения.

Трагедия на Чернобыльской АЭС — это катастрофа, оставившая глубокие раны на теле нашей планеты. Время уже не вернуть назад, но помнить — это обязанность всех последующих поколений. Благодаря этому крутому проекту, мы попытаемся сохранить память о Чернобыльской трагедии навсегда с помощью музыки, — прокомментировала выход трека лидер группы Александра Зарицкая.

Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.

Ранее, 23 октября, группа KAZKA представил другой клип — видео к песне «Мало». Авторы ролика показали меломанам антураж типичного свадебного зала, который имеет устаревшие банкетные украшения.

В то же время пышного застолья меломаны не увидят, ведь единственной героиней является Зарицкая — солистка группы. Девушка остается наедине со своим грустью и переживаниями.