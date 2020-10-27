В ВОЗ оценили эффективность закрытия школ в борьбе с коронавирусом. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n145658-zakrytie-shkol-ne-sposobstvuet-borbe-s-pandemiey-koronavirusa-voz.html

Ракурс

Массовое закрытие школ особо не способствует борьбе с коронавирусной болезнью COVID-19.

Карантин в школах не влияет на распространение коронавируса, поэтому такие учебные заведения могут полноценно работать. Наиболее уязвимыми к пандемии COVID-19 являются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Об этом 27 октября сообщил региональный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в Twitter.

Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует открывать, — уверяет он.



Сегодня главный эксперт Всемирной организации здравоохранения Марк Райан заявлял, что Европа значительно отстает в борьбе с COVID-19. В ВОЗ видят огромную проблему в свободном передвижении людей внутри стран Евросоюза на фоне новых вспышек коронавируса.

Напомним, 26 октября сообщалось, что в Киевской области школы, которые оказались в красной карантинной зоне, после осенних каникул перейдут на дистанционное обучение. А в Ивано-Франковске школы снова заработали, не смотря на то, с 26 октября областной центр находится в «красной» карантинной зоне.