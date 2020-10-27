У ВООЗ оцінили ефективність закриття шкіл в боротьбі з коронавірусом. Фото: 112 України

https://racurs.ua/ua/n145658-zakryttya-shkil-ne-spryyaie-borotbi-z-pandemiieu-koronavirusu-vooz.html

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Масове закриття шкіл особливо не сприяє боротьбі з коронавірусною хворобою COVID-19.

Карантин у школах не впливає на поширення коронавірусу, тому такі навчальні заклади можуть повноцінно працювати. Найбільш вразливими до пандемії COVID-19 є діти, які перебувають у важкій життєвій ситуації. Про це 27 жовтня повідомив регіональний директор європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге у Twitter.

Закриття шкіл мало сприяє боротьбі з інфекцією, тому їх слід відкривати, — запевняє він.



Сьогодні головний експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я Марк Райан заявляв, що Європа значно відстає в боротьбі з COVID-19. У ВООЗ бачать величезну проблему у вільному пересуванні людей всередині країн Євросоюзу на тлі нових спалахів коронавірусу.

Нагадаємо, 26 жовтня повідомлялося, що у Київській області школи, які опинилися у червоній карантинній зоні, після осінніх канікул перейдуть на дистанційне навчання. А в Івано-Франківську школи знову запрацювали, не дивлячись на те, з 26 жовтня обласний центр знаходиться у «червоній» карантинній зоні.