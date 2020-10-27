iPhone 12. Фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n145654-desyatky-iphone-12-ne-zmojut-potrapyty-v-ruky-ukrayinciv.html

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iPhone 12 ще не почали офіційно продавати в Україні. Попри це, партію цих контрабандних телефонів затримали в міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Під час перевірки багажу правоохоронці виявили у чоловіка 29 телефонів iPhone 12, які він намагався приховати від митного контролю.

Вартість вилученого товару становить понад мільйон гривень. Про це інформує офіційний сайт Служби безпеки України

За даними СБУ, мешканець столиці намагався налагодити канал оптового ввезення з однієї з країн Близького Сходу мобільних телефонів без декларування та сплати митних платежів. Контрабанду ділок планував переправляти своєму спільнику в Одесу для роздрібного продажу.

Найновішу версію телефона марки iPhone виявили також прикордонники Львівського загону. У пункті пропуску «Краківець» під час перевірки авто, яким німець в’їжджав з Польщі, прикордонники спільно з працівниками митниці виявили п’ять телефонів марки Apple iPhone 12 Pro Max.

Вартість контрабанди складає орієнтовно від 270 до 350 тис. грн.

Нагадаємо, iPhone 12, смартфон новітнього покоління від американської компанії Apple, презентували 14 жовтня. Корпорація представила нову лінійку на своєму онлайн-заході «Привіт, швидкість».