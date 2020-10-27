iPhone 12. Фото: ДПСУ

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iPhone 12 еще не начали официально продавать в Украине. Несмотря на это, партию этих контрабандных телефонов уже задержали в международном аэропорту «Борисполь».

Во время проверки багажа правоохранители обнаружили у мужчины 29 телефонов iPhone 12, которые он пытался скрыть от таможенного контроля.

Стоимость изъятого товара составляет более миллиона гривен. Об этом информирует официальный сайт Службы безопасности Украины

По данным СБУ, житель столицы пытался наладить канал оптового ввоза из одной из стран Ближнего Востока мобильных телефонов без декларирования и уплаты таможенных платежей. Контрабанду делец планировал переправлять сообщнику в Одессу для розничной продажи.

Последнюю версию телефона марки iPhone обнаружили также пограничники Львовского отряда. В пункте пропуска «Краковец» во время проверки авто, которым немец въезжал из Польши, пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили пять телефонов марки Apple iPhone 12 Pro Max.

Стоимость контрабанды составляет ориентировочно от 270 до 350 тыс. грн.

Напомним, iPhone 12 смартфон нового поколения от американской компании Apple, представили 14 октября. Корпорация представила новую линейку на своем онлайн-мероприятии «Привет, скорость».