«Бумбокс» в новом клипе вспомнил о деле Антоненко. Фото: flow.ru

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Ракурс

Украинская группа «Бумбокс» выпустила новый клип" Ангела вместе с группой «Крихитка».

Эта композиция вошла в первую часть альбома «Тайный код: Рубикон», который артисты выпустили в 2019 году. Новое видео появилось 29 октября на YouTube-канале «Бумбокса».

По словам фронтмена группы Андрея Хлывнюка, за период от написания песни до издания клипа прошло достаточно событий в Украине и в мире, «весомых настолько, что бы можно было спрятать их в тело этого клипа».

«Ангела» не удастся посмотреть один раз. Чтобы увидеть все детали и «считать» месседжи, заложенные в видео, его придется просматривать и часто ставить на паузу. Каждый предмет, а их в клипе много, имеет свое значение, с некоторыми связаны реальные истории из жизни нашей страны, — рассказал Хлывнюк.

В клипе, в частности, есть упоминание о деле музыканта Андрея Антоненко — подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павел Шеремета.

Напомним, группа KAZKA выпустила второй за неделю трек. На днях, 27 октября, украинская электро-фольк группа презентовала новую песню и клип «Остров».