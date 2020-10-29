Плагиат в скандальном решении КСУ нашел экс-глава суда

https://racurs.ua/n145761-plagiat-v-skandalnom-reshenii-ksu-nashel-eks-glava-suda.html

Ракурс

На решение Конституционного суда Украины об антикоррупционном законодательстве, которое может угрожать безвизу с ЕС, отреагировал экс-глава КСУ Станислав Шевчук. Служитель Фемиды нашел в скандальном решении КСУ плагиат на сборник эссе «Федералист» отцов-основателей США Джея Джона, Джейсма Мэдисона и Александра Гамильтона.

Об этом он написал 29 октября на своей Фейсбук-странице. Шевчук также сравнил цитаты из решения КСУ и сборника статей в поддержку ратификации Конституции США «Федералист».

Понятно, что судьи КСУ, которые голосовали за это решение, никогда не читали «Федералист», иначе они бы обратили внимание, что там в проекте этого решения, которое написал судья Слиденко. Я всегда говорю своим студентам, что из этого произведения надо начинать изучать конституционное право. Это сборник эссе Джона, Мэдисона и Гамильтона. Их взгляды на будущий конституционный строй США. А Слиденко добросовестно выполнил свою задачу и выдал идеи Гамильтона за свои, с которыми согласились большинство судей КСУ, проголосовавшие за это решение, — написал Шевчук.

Он также привел отрывок из решения КСУ:

Конституционный суд Украины исходит из того, что судебная власть, учитывая сущность ее функций, является наименее опасной для демократического управления и других ветвей государственной власти, а также для естественных прав человека, определенных Конституцией Украины, поскольку имеет меньше возможностей для их нарушения или негативного влияния на них. Ведь законодательная власть устанавливает правила, исполнительная власть применяет принуждение, а судебная власть не имеет ни того, ни другого. Судебная власть не имеет ни военной, ни финансовой силы, ни непосредственных рычагов влияния на другие ветви государственной власти, поэтому она является наиболее уязвимой к посягательствам других ветвей государственной власти.

Шевчук сравнил этот отрывок с цитатой из есея Гамильтона:

При внимательном рассмотрении положения различных властей становится очевидным, что в правительстве, где они разделены, судебная власть из-за существа своих функций всегда менее всего опасна для политических прав, определенных конституцией, ибо у этой власти самые малые возможности для их нарушения или ущемления. Президент не только распределяет блага, но и держит меч сообщества. Законодательная власть не только распоряжается казной, но и предписывает правила, определяющие обязанности и права каждого гражданина. Судебная власть, с другой стороны, не имеет никакого влияния ни на меч, ни на казну, не касается ни силы, ни богатства общества и не может принимать решений, влекущих за собой активные действия. Можно справедливо заключить, что эта власть не обладает ни силой, ни волей, а выносит только суждения и в конечном счете зависит от помощи исполнительной власти для претворения их в жизнь.

Напомним, 27 октября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Речь идет о ст. 366−1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Отмененные КСУ нормы лежали в основе антикоррупционной реформы, которая является условием безвизового режима и поддержки западных партнеров.