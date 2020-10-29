«Голос» требует отставки судей, «ЕС» — ответственности Зеленского, а Тимошенко — прекратить травлю КСУ, фото — Минфин

https://racurs.ua/n145776-golos-trebuet-otstavki-sudey-es-otvetstvennosti-zelenskogo-a-timoshenko-prekratit-travlu.html

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Оппозиция по-разному прокомментировала скандальное решение Конституционного суда об отмене ответственности за незаконное обогащение.

Партия «Голос» требует отставки судей Конституционного суда. Такое обращение нардепы передали сегодня генпрокурору, а 30 октября они придут на акцию протеста под КСУ.

Глава партии Кира Рудык написала на своей странице в ФБ, что «если Конституционный суд отменяет е-декларирование, нужно отменить судей этого суда».

Руководитель «Европейской солидарности» Петр Порошенко заявил, что президент Владимир Зеленский несет персональную ответственность за разрушение антикоррупционной инфраструктуры.

В видеообращении он заявил, что «разрушение антикоррупционной инфраструктуры руками ОПЗЖ и депутатов из фракции олигарха Коломойского приведет не только к избавлению власти от ответственности за коррупцию, но и вернет Украину в сферу российского влияния».

Порошенко сообщил, что фракция «Европейская солидарность» готовит законопроект, направленный на предотвращение кризиса в отношениях с Евросоюзом.

То, что произошло вчера, действительно заслуживает заседания СНБО. По форме все правильно. А по сути — это издевательство. Потому что соавторами представления в Конституционный суд были народные депутаты из группы «За будущее», неформальным лидером которой является близкий политический и деловой партнер Зеленского Коломойский. Поэтому персональную ответственность за разрушение антикоррупционной инфраструктуры несет лично Зеленский, — заявил Порошенко.

Партия «Батькивщина» подготовила законопроект, который соответствует положениям Конституции и призван обеспечить эффективную работу антикоррупционных органов, — так отреагировали на события вокруг КСУ в «Батькивщине».

Юлия Тимошенко призвала лидеров фракций срочно собраться на консультации, чтобы 3 ноября рассмотреть и принять этот документ. В то же время Тимошенко призвала коллег «прекратить истерику и травлю КСУ и сосредоточиться на решении проблемы». Лидер «Батькивщины» обнародовала собственную декларацию о доходах.

Напомним, что 27 октября Большая палата КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Суд рассматривал дело по представлению 47 депутатов, большинство из которых из ОПЗЖ.

Президент Зеленский заявил, что инициирует закон, который вернет наказаниt за недостоверное декларирование. В НАПК заявили, что судьи КСУ приняли решение в собственных интересах.

Судьи КСУ пожаловались Зеленскому на якобы давление со стороны антикоррупционных органов.

НАПК закрыло реестр деклараций, его глава заявил, что решение суда блокирует объявление победителей местных выборов.