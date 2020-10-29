Погода в Украине на 30 октября. Фото: Istock

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Погода в Украине 30 октября ожидается умеренно теплая и облачная, на западе и в Киеве ожидаются переменные дожди. Температура воздуха прогреется до +17°.

Днем столбики термометров покажут 10−17° выше нуля. Ночи в эти сутки будут прохладными, без осадков — 5−10° выше нуля. Ветер обещают юго-западный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 30 октября будут дождливой и хмурой. Ночью воздух прогреется до 6−8° тепла, а днем — 10−12° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется несколько теплее. Температура воздуха ночью составит 6−8° тепла, а днем столбики термометра поднимутся до 12−14° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут по-осеннему теплыми, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 8−10° тепла, а днем воздух прогреется до 15−17° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется прохладная и дождливая. Температурные показатели будут следующими: ночью 6 −8° тепла, а днем — 11−13° выше нуля.

Погода в Карпатах 30 октября будет переменно облачной, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров в темное время суток покажут 6−8° тепла, а составит днем 12−14° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 30 октября прогнозируется спокойная. Возможны незначительные магнитные возмущения.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на ноябрь анонсировали украинские синоптики. В последний месяц осени следует ожидать значительного похолодания — почти весь месяц будет идти дождь, а солнце редко будет выглядывать из-за туч.