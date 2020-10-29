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Ракурс
Должность главного полицейского Ровенщины оценили в миллион долларов

Должность главного полицейского Ровенщины оценили в миллион долларов (ФОТО)

29 окт 2020, 17:15
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Возглавить главное управление Нацполиции в Ровенской области за миллион долларов пытался бывший сотрудник органов внутренних дел, который не прошел аттестацию.

Двум лицам сообщено о подозрении по факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу, совершенной по предварительному сговору (ч. 3 ст. 369 УК Украины), — сообщает 29 октября Офис генпрокурора.

По данным следствия, экс-сотрудник правоохранительных органов вместе с сообщником в одном из кабинетов Министерства внутренних дел предложили должностному лицу Департамента кадрового обеспечения Нацполиции миллион долларов. В такую сумму они оценили стоимость должности главного полицейского Ровенской области.

Должность главного полицейского Ровенщины оценили в миллион долларов

Должность главного полицейского Ровенщины оценили в миллион долларов / Офис генпрокурора

За эти средства экс-милиционер рассчитывал на содействие в успешном прохождении конкурса на вакантную должность, дальнейшее восстановление на работе и внесения главе Нацполиции Украины рекомендации о назначении его на должность начальника полиции Ровенской области, — говорится в сообщении.


В рамках расследования уголовного производства правоохранители провели ряд обысков в домовладениях и транспортных средствах подозреваемых. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, за взятку в 10 тыс. долл. прокурор Генпрокуратуры загремел за решетку на два года.

Источник: Ракурс


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