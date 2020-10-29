Посаду головного поліцейського Рівненщини оцінили у мільйон доларів

https://racurs.ua/ua/n145774-posadu-golovnogo-policeyskogo-rivnenschyny-ocinyly-u-milyon-dolariv-foto.html

Ракурс

Очолити головне управління Нацполіції Рівненщини за мільйон доларів намагався колишній співробітник органів внутрішніх справ, який не пройшов атестацію.

Двом особам повідомлено про підозру за фактом пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі, вчиненої за попередньою змовою (ч. 3 ст. 369 КК України), — повідомляє 29 жовтня Офіс генпрокурора.

За даними слідства, екс-співробітник правоохоронних органів разом зі спільником в одному з кабінетів Міністерства внутрішніх справ запропонували службовій особі Департаменту кадрового забезпечення Нацполіції мільйон доларів. У таку суму вони оцінили вартість призначення головним поліцейським Рівненської області.

За ці кошти екс-правоохоронець розраховував на сприяння в успішному проходженні конкурсу на вакантну посаду, подальше поновлення на роботі та внесення голові Нацполіції України рекомендації щодо призначення його на посаду начальника поліції Рівненщини, — йдеться у повідомленні.



В рамках розслідування кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків у домоволодіннях і транспортних засобах викритих осіб. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, за хабар у 10 тис. дол. прокурор Генпрокуратури загримів за ґрати на два роки.