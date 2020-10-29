Ракета. Фото: Новости Бахмут

https://racurs.ua/ua/n145773-zelenskyy-hoche-pobuduvaty-raketu-nosiy-do-kincya-kadenciyi.html

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Володимир Зеленський, президент України доручив чиновникам збудувати в Україні ракету легкого класу для освоєння космосу.

Її мають збудувати до кінця каденції президента. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічної промисловості Олег Уруський в інтерв’ю в інтерв’ю «РБК-Україна».

За словами віце-прем'єра, до створення ракети-носія будуть залучати кошти інвесторів, зокрема й іноземних держав. Україна зараз немає коштів на цей проект.

Президент поставив завдання і заявив, що в нього один із пріоритетів — це розвиток ракетно-космічної галузі, створення ракетного носія легкого класу. Він хоче, щоб за його каденції (до березня 2024 року) це сталося, — сказав Уруський.

Нагадаємо, що Firefly Aerospace, компанія українця Макса Полякова, що входить до складу Noosphere Ventures, назвала дату першого запуску легкої ракети-носія Alpha. Запуск ракети запланували на 22 грудня. Стартуватиме ракета із бази ВПС США Ванденберг у Каліфорнії.