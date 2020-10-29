У Таїланді розкололася частина карсту в районі островів Пхі-Пхі, фото: PickPik

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У Таїланді розкололася частина карсту в районі островів Пхі-Пхі — одне з найбільш популярних на знімках в соціальній мережі Instagram місць.

Інцидент помітили співробітники місцевого національного парку під час «звичайного патрулювання» 16 жовтня, повідомляє видання PhuketNews.

Розкололася одна зі скель Ко-Має-Урай, розташованих між Пхі-Пхі та материковим регіоном Крабі.

Тут від однієї зі скель відколовся велетенський шматок вагою в 30 тис. тонн. Він розламався навпіл і впав на кораловий риф — кожна з частин становить близько 50 м у довжину і близько 70 м у ширину.

В результаті, за попередніми оцінками, були пошкоджені 300 кв. М популярного серед дайверів рифу.

Розробляється проект з ліквідації наслідків цього інциденту. Цю територію було вирішено закрити на два роки для безпеки туристів. Керівництво парку не виключає можливих подальших руйнувань.