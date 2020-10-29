Популярна Instagram-локація розкололася і впала в море (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n145772-populyarna-instagram-lokaciya-rozkololasya-i-vpala-v-more-foto.htmlРакурс
У Таїланді розкололася частина карсту в районі островів Пхі-Пхі — одне з найбільш популярних на знімках в соціальній мережі Instagram місць.
Інцидент помітили співробітники місцевого національного парку під час «звичайного патрулювання» 16 жовтня, повідомляє видання PhuketNews.
Розкололася одна зі скель Ко-Має-Урай, розташованих між Пхі-Пхі та материковим регіоном Крабі.
Тут від однієї зі скель відколовся велетенський шматок вагою в 30 тис. тонн. Він розламався навпіл і впав на кораловий риф — кожна з частин становить близько 50 м у довжину і близько 70 м у ширину.
В результаті, за попередніми оцінками, були пошкоджені 300 кв. М популярного серед дайверів рифу.
Розробляється проект з ліквідації наслідків цього інциденту. Цю територію було вирішено закрити на два роки для безпеки туристів. Керівництво парку не виключає можливих подальших руйнувань.