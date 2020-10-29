В Таиланде раскололась часть карста в районе островов Пхи-Пхи, фото: PickPik

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Ракурс

В Таиланде раскололась часть карста в районе островов Пхи-Пхи — одно из самых популярных на снимках в социальной сети Instagram мест.

Инцидент заметили сотрудники местного национального парка во время «обычного патрулирования» 16 октября, сообщает издание PhuketNews.

Раскололась одна из скал Ко-Имеет-Урай, расположенных между Пхи-Пхи и материковым регионом Краби.

Здесь от одной из скал откололся гигантский кусок весом в 30 тыс. тонн. Он разломился пополам и упал на коралловый риф — каждая из частей составляет около 50 м в длину и около 70 м в ширину.

В результате, по предварительным оценкам, были повреждены 300 кв. м популярного среди дайверов рифа.

Разрабатывается проект по ликвидации последствий этого инцидента. Эту территорию было решено закрыть на два года для безопасности туристов. Руководство парка не исключает возможных дальнейших разрушений.