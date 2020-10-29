«Вата» і «пішов ти на ..й» — нардепи-«слуги» посварилися через рішення КСУ

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Народні депутати від партії Зеленського «Слуга народу» обмінялися «люб'язностями» у Фейсбук. Таким чином «слуги» відреагували на рішення Конституційного суду України щодо антикорупційного законодавства та декларування.

Спочатку нардеп Євгеній Шевченко у Телеграм написав, що в історії України ще не було більшої неповаги до КСУ, аніж «від депутатів-адептів Держдепартаменту США і Сороса». Шевченко також згадав нардепа-«слугу» Віталія Безгіна, який критикував рішення КСУ, назвавши його «убогою істотою» і «безмозким». Крім того, він заявив, що Володимиру Зеленському необхідно приймати «кадрові рішення», оскільки «з антисоціальними виродками, типу Безмозкого», не вийде «мир в Україні влаштувати».

«Слуга» Безгін відповів на ці образи на своїй сторінці в Фейсбук. Він назвав нардепа Шевченка «ватним клоуном» та «інтелектуально обмеженим створінням».

Під цією публікацією Безгіна у коментарі прийшли інші нардепи-слуги. Депутат Ігор Фріс повідомив, що «публічно кається» за те, що потиснув руку Шевченку. А Ольга Василевська-Смаглюк похвалилася, що «послала його в .опу» в мікрофон на засіданні фракції.

Депутат Ігор Василів назвав Шевченка «ватою», його підтримала «слуга» Єлизавета Богуцька.

Також до розмови приєднався й сам Шевченко.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. Йдеться про ст. 366−1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Скасовані КСУ норми лежали в основі антикорупційної реформи, що є умовою безвізового режиму та підтримки західних партнерів.