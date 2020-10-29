«Вата» и «пошел ты на ..й» — нардепы-«слуги» поссорились из-за решения КСУ

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Народные депутаты от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» обменялись «любезностями» в соцсети Фейсбук. Таким образом «слуги» отреагировали на решение Конституционного суда Украины об антикоррупционном законодательстве и декларировании.

Все началось из сообщения нардепа Евгения Шевченко в Телеграм, в котором он обвинил «депутатов-адептов Госдепартамента США и Сороса» в неуважении к КСУ. Шевченко также упомянул нардепа-«слугу» Виталия Безгина, который критиковал решение КСУ, назвав его «убогим существом» и «безмозглым». Кроме того, он заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо принимать «кадровые решения», поскольку «с антисоциальными уродами, типа безмозглого», не получится устроить «мир в Украине».

«Слуга» Безгин ответил на эти обвинения на своей странице в Фейсбук. Он назвал нардепа Шевченко «ватным клоуном» и «интеллектуально ограниченным созданием».

В комментарии к Безгину пришли другие нардепы-слуги. Депутат Игорь Фрис сообщил, что «публично кается» за то, что пожал руку Шевченко. А Ольга Василевская-Смаглюк похвасталась, что «послала его в .опу» в микрофон на заседании фракции.

Депутат Игорь Васильев назвал Шевченко «ватой», его поддержала «слуга» Елизавета Богуцкая.

Также к разговору присоединился и сам Шевченко.

Напомним, 27 октября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Речь идет о ст. 366−1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Отмененные КСУ нормы лежали в основе антикоррупционной реформы, которая является условием безвизового режима и поддержки западных партнеров.