Цены на нефть. Фото: Istock

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Ракурс

Цены на нефть колоссально упали за последние двое суток. В четверг, 29 октября, цены продолжили свое падение на фоне роста количества больных коронавирусом.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent упали в ходе торгов на 3,11% до 37,84 доллара за баррель. Об этом сообщает Investing.com.

Последний раз стоимость сырья этого бренда опускалась ниже отметки в 38 долларов за баррель 15 июня. Декабрьские фьючерсы на американскую нефть WTI тоже резко упали — на 3,53%, достигнув 36,07 доллара за баррель.

Отметим, что главной причиной падения цен являются риски введения повторного карантина из-за коронавируса и политическая неопределенность в преддверии выборов в США, которые состоятся 3 ноября.

В частности, важной проблемой для рынка нефти является увеличение запасов сырья в Соединенных Штатах Америки, которое оказалось больше, чем ожидали аналитики. Этот показатель свидетельствует о замедлении темпов восстановления спроса на сырье.

На ценообразование также повлияло восстановление добычи нефти в Ливии после долгой остановки производства. Теперь Ливия добывает до 500 тыс. баррелей в сутки.

Несмотря на такое резкое снижение цен, аналитики американского банка Citigroup настроены положительно, и надеются на восстановление рынка нефти в 2021 году. Согласно стандартному сценарию, цена нефти будет расти благодаря восстановлению баланса спроса и предложения и уменьшению запасов сырья.

Напомним, ранее мы сообщали, что цена нефти Brent на фоне слухов о второй волне коронавируса опустилась ниже 38 долл. Утром 12 июня баррель августовской нефти стоил от 37,3 до 37,70 долл., а баррель июльской нефти WTI торговался по 35,42 долл. Цены снижались из-за роста числа заболеваний коронавирусом в США и слухах о высокой вероятности второй волны.