Раковины. Фото: science20.com

https://racurs.ua/n145767-uchenye-vpervye-snyali-na-video-neulovimogo-kalmara.html

Ракурс

Научное открытие сделали исследователи из Института океанологии Шмидта. Биологи впервые сняли на видео живых кальмаров вида Spirula spirula, ракушки которых закручены в виде бараньего рога.

До сих пор ученым не удалось увидеть этих животных в их естественной среде. Об этом пишет Science Alert.

Удача улыбнулась ученым во время погружения аппарата на Большом барьерном рифе. Экспедицию транслировали в прямом эфире. В какой-то момент они увидели странное создание. Дальнейший анализ показал, что на самом деле животное принадлежит к редкому виду Spirula spirula.

Я искал их очень долго, — сказал зоолог Майкл Веккьоне, изучающий кальмаров в Смитсоновском национальном музее естественной истории.

Хотя Веккьоне регулярно ловит этих моллюсков, он никогда раньше не видел кальмаров в их естественной среде.

Ракушки, похожие на бараний рог, ученые находили уже неоднократно. Несмотря на это, морским биологам еще ни разу не удавалось снять на видео моллюсков, которые вылезлии из ракушек.

Дело в том, что кальмары этого вида вырастают всего до семи сантиметров. Кроме того, они обитают на достаточно большой глубине и только в определенных местах океана.

Напомним, новый океан может появиться в восточной части Африки через 5−10 млн лет. Он может сформироваться вследствие тектонического разлома, который наметился в 2005 году в Афарской котловине в пустыне на территории Эфиопии. Его длина составляет 56 км. Континентальный рифт в этом месте превращается в океанический.