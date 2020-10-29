Мушлі. Фото: science20.com

https://racurs.ua/ua/n145767-vcheni-vpershe-znyaly-na-video-nevlovymogo-kalmara.html

Ракурс

Наукове відкриття зробили дослідники з Інституту океанології Шмідта. Біологи вперше зняли живих кальмарів виду Spirula spirula, мушлі яких закручені у вигляді баранячого рогу.

Досі вченим не вдалося побачити цих тварин в їх природному середовищі. Про це пише Science Alert

Удача посміхнулася науковцям під час занурення апарату на Великому бар'єрному рифі. Експедицію транслювали в прямому ефірі. У якийсь момент вони побачили дивне створіння. Подальший аналіз показав, що насправді тварина належить до рідкісного виду Spirula spirula.

Я шукав їх дуже довго, — сказав зоолог Майкл Веккьоне, що вивчає кальмарів в Смітсонівському національному музеї природної історії.

Хоча Веккьоне регулярно ловить цих молюсків, він ніколи раніше не бачив кальмарів в їх природному середовищі.

Мушлі, схожі на баранячий ріг, вчені знаходили вже неодиноразово. Попри це, морським біологам ще жодного разу не вдавалося зняти на відео молюсків, які залишили їх.

Річ у тому, що кальмари цього виду виростають всього до семи сантиметрів. Крім того, вони мешкають на досить великій глибині і лише в певних місцях океану.

Нагадаємо, новий океан може з’явитися в східній частині Африки через 5−10 млн років.

Він може сформуватися внаслідок тектонічного розлому, який намітився в 2005 році в Афарській улоговині в пустелі на території Ефіопії. Його довжина становить 56 км. Континентальний рифт в цьому місці перетворюється в океанічний.