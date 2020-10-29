Напад у Франції. Фото: RTBF

https://racurs.ua/ua/n145768-napadnyka-na-parafiyan-cerkvy-u-nicci-zatrymaly-foto.html

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Напад у Ніцці відбувся сьогодні, 29 жовтня. На парафіян церкви Нотр-Дам напав молодий чоловік арабської зовнішності. Французькі слідчі допитали підозрюваного.

Нападникові 25 років і його звуть Брахім. Про це повідомляє телеканал RTBF.

Повідомляється, що під час затримання у чоловіка не було при собі документів. Поліція взяла відбитки пальців. При затриманні чоловік отримав кілька кульових поранень, зокрема, в плече і в ногу. Його помістили в госпіталь.



Як відомо, напад було скоєно сьогодні вранці, під час служби у церкві Ніцци. Зазначається, що злочинець завдав удар ножем 70-річній жінці, яка стояла біля церковної кропильниці. Потім він напав на 50-річного чоловіка, служка церкви. Обидва постраждалих померли.

Третьою жертвою атаки чоловіка стала жінка віком близько 40 років. Вона загинула від отриманих поранень у кафе, куди втекла від зловмисника.

У зв’язку з цим у Франції оголосили максимальний рівень терористичної загрози. Прем'єр-міністр Жан Кастекс заявив, що президент Франції Еммануель Макрон скликав на ранок 30 жовтня раду національної оборони.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у місті Ніцца невідомий з ножем напав біля місцевої церкви. За інформацією видання The Sun, нападник обезголовив жінку і перерізав горло чоловіку. Також повідомляється про декілька поранених.