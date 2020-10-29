Нападение во Франции. Фото: RTBF

https://racurs.ua/n145768-napadavshego-na-prihojan-cerkvi-v-nicce-zaderjali-foto.html

Ракурс

Нападение в Ницце произошло сегодня, 29 октября. На прихожан церкви Нотр-Дам напал молодой мужчина арабской внешности. Французские следователи допросили подозреваемого.

Нападавшему 25 лет и его зовут Брахим. Об этом сообщает телеканал RTBF.

Сообщается, что при задержании у мужчины не было при себе документов. Полиция взяла отпечатки пальцев. При задержании мужчина получил несколько пулевых ранений, в частности, в плечо и в ногу. Его поместили в госпиталь.





Как известно, нападение было совершено сегодня утром, во время службы в церкви Ниццы. Отмечается, что преступник нанес удар ножом молившейся 70-летней женщине, которая стояла возле церковной кропильницы. Затем он напал на 50-летнего мужчину, служку церкви. Оба пострадавших скончались.





Третьей жертвой атаки мужчины стала женщина возрастом около 40 лет. Она погибла от полученных ранений в кафе, куда сбежала от злоумышленника.





В связи с этим во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы. Премьер-министр Жан Кастекс заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон созвал на утро 30 октября совет национальной обороны.

Напомним, ранее мы сообщали, что в городе Ницца неизвестный с ножом совершил нападение возле местной церкви. По информации издания The Sun, нападающий обезглавил женщину и перерезал горло мужчине. Также сообщается о нескольких раненых.