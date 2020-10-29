Ціни на нафту. Фото: Istock

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Ціни на нафту колосально впали за останні дві доби. У четвер, 29 жовтня, ціни продовжили своє падіння на тлі зростання кількості хворих на коронавірус.

Грудневі ф’ючерси на нафту марки Brent впали у ході торгів на 3,11% до 37,84 долара за барель. Про це повідомляє Investing. com.

Останнього разу вартість сировини цього бренду опускалася нижче позначки у 38 доларів за барель 15 червня. Грудневі ф’ючерси на американську нафту WTI теж різко впали — на 3,53%, досягнувши 36,07 долара за барель.

Наголосимо, що головною причиною падіння цін є ризики введення повторного карантину через коронавірус і політична невизначеність напередодні виборів у США, які відбудуться 3 листопада.

Зокрема, важливою проблемою для ринку нафти є збільшення запасів сировини у Сполучених Штатах Америки, які виявилися більшими, ніж очікували аналітики. Цей показник свідчить про уповільнення темпів відновлення попиту на сировину.

На ціноутворення також вплинуло відновлення видобутку нафти у Лівії після довгої зупинки виробництва. Відтепер Лівія видобуває до 500 тисяч барелів на добу.

Попри таке різке зниження цін, аналітики американського банку Citigroup налаштовані позитивно щодо відновлення ринку нафти у 2021 році. Згідно зі стандартним сценарієм, ціна нафти зростатиме завдяки відновленню балансу попиту й пропозиції та зменшення запасів сировини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціна нафти Brent на тлі чуток про другу хвилю коронавірусу опустилася нижче 38 дол. Уранці 12 червня барель серпневої нафти коштував від 37,3 до 37,70 дол., а барель липневої нафти WTI торгувався за 35,42 дол. Ціни знижувалися через зростання кількості захворювань на коронавірус у США та чутки про високу ймовірність другої хвилі.