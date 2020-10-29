Ракета. Фото: Новости Бахмут

https://racurs.ua/n145773-zelenskiy-hochet-postroit-raketu-nositel-do-konca-kadencii.html

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Владимир Зеленский, президент Украины поручил чиновникам построить в Украине ракету легкого класса для освоения космоса

Ее должны построить до конца первой каденции президента. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский.

По словам вице-премьера, к созданию ракеты-носителя будут привлекать средства инвесторов, включая иностранных государств. Украина сейчас не имеет средств на этот проект.

Президент поставил задачу и заявил, что у него один из приоритетов — это развитие ракетно-космической отрасли, создание ракетного носителя легкого класса. Он хочет, чтобы во время его каденции (до марта 2024 года) это произошло, — сказал Уруский.



Напомним, Firefly Aerospace, компания украинца Макса Полякова, входящая в состав Noosphere Ventures, назвала дату первого запуска легкой ракеты-носителя Alpha.

Запуск ракеты запланировали на 22 декабря. Стартует ракета на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии.