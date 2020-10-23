Firefly Alpha. Фото:

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Firefly Aerospace, компания украинца Макса Полякова, входящая в состав Noosphere Ventures, назвала дату первого запуска легкой ракеты-носителя Alpha.

Запуск ракеты запланировали на 22 декабря. Стартует ракета на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии. Об этом сообщил соучредитель и исполнительный директор компании Том Маркьюзик в интервью CNBC.

По его словам, компания уже завершает работы по подготовке пусковой площадки. Условия эксплуатации военной базы ставят перед ней дополнительные требования по надежности ракеты-носителя. Исполнительный директор убежден, что им удастся выполнить все требования к назначенной дате пуска.

Альтернативной датой может стать 31 декабря. В то же время такие «жесткие» требования увеличивают шансы на успешный пуск ракеты Firefly Alpha, отмечает Маркьюзик. Он ожидает полного успеха во время старта ракеты.

Как известно, ракета Firefly Alpha предназначена для вывода до 1 тыс. груза на низкую орбиту Земли, цена каждого пуска составит 15 млн долл. До первого запуска Alpha остается лишь несколько тестов.

Две недели назад компания Firefly Aerospace провела финальное испытание двигателя первой ступени ракеты, на очереди испытания второй ступени. Тогда Firefly проведет «активацию стартовой площадки». Следующим крупным шагом станет статическое испытание всей ракеты с включением двигателей на стартовой площадке.

Напомним, ранее мы сообщали, что NASA запустило ракету-носитель Antares на космодроме «Уоллопс Айленд» в штате Вирджиния, США. Эта ракета является совместным проектом Украины и США, над которым уже несколько лет работают американские и украинские предприятия. Ракета носитель доставила груз к Международной космической станции (МКС) со второй попытки.