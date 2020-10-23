Firefly Alpha. Фото: About space

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Firefly Aerospace, компанія українця Макса Полякова, що входить до складу Noosphere Ventures, назвала дату першого запуску легкої ракети-носія Alpha.

Запуск ракети запланували на 22 грудня. Стартуватиме ракета із бази ВПС США Ванденберг у Каліфорнії. Про це повідомив співзасновник та виконавчий директор компанії Том Марк’юзік в інтерв’ю для CNBC.

За його словами, компанія вже завершує роботи з підготовки пускового майданчика. Умови експлуатації військової бази ставлять перед компанією додаткові вимоги щодо надійності ракети-носія. Виконавчий директор переконаний, що компанії вдасться виконати всі вимоги до призначеної дати пуску.

Альтернативною датою може стати 31 грудня. Водночас такі «жорсткі» вимоги збільшують шанси на успішний пуск ракети Firefly Alpha, зазначає Марк’юзік. Він очікує повного успіху під час старту ракети.

Як відомо, ракета Firefly Alpha призначена для виведення до 1 тис. вантажу на низьку орбіту Землі, ціна кожного пуску складатиме 15 млн дол. До першого запуску Alpha залишається лише кілька тестів.

Два тижні тому компанія Firefly Aerospace провела фінальне випробування двигуна першого ступеня ракети, на черзі випробування другого ступеня. Тоді Firefly проведе «активацію стартового майданчика». Наступним великим кроком стане статичне випробування усієї ракети із включенням двигунів на стартовому майданчику.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що NASA запустило ракету-носій Antares на космодромі «Уоллопс Айленд» у штаті Вірджинія, США. Ця ракета є спільним проєктом України і США, над яким вже декілька років працюють американські та українські підприємства. Ракета носій доправила вантаж до Міжнародної космічної станції (МКС) з другої спроби.