Як впливає на людину одночасний перегляд телевізора і стрічки в Інстаграм

Одночасний перегляд. Фото: Популярная механика

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Погіршення пам’яті напряму пов’язане з одночасним використання декількох форм медіа, вважають вчені з Університету штату Огайо, США. Дослідники встановили, що одночасний перегляд телевізора і стрічки Інстаграм погіршує концентрацію уваги і епізодичну пам’ять.

До контрольної групи дослідження увійшли 80 осіб у віці від 18 до 26 років, яких попросили спостерігати за об'єктами на екрані, а потім оцінити їх за деякими критеріями. Про це повідомляє «Популярная механика».

Так, учасники повинні були сказати, чи були об'єкти, показані на першому етапі, більш-менш приємними, ніж на другому. Також учасникам пропонувалося порівняти їх розміри і вказати повторювані зображення.

Виявилося, що ті люди, які звикли до «багатозадачності», частіше за інших помилялися у питаннях і відзначали нові об'єкти як повторювані. Вчені дійшли висновку, що у таких учасників нижча здатність концентруватися і гірше працює епізодична пам’ять — пам’ять про конкретні прості події з минулого.

Професор комунікації Чжен Джойс Ван заявила, що необхідно провести додаткові дослідження, щоб поглянути на довгострокові наслідки цього явища. У рамках цього дослідження, за її словами, було б цікаво подивитися, чи можливо більш детально поглянути на різні типи багатозадачності, які характерні для різних учасників.

Зазначається, що діти і молоді люди складають більшість людей, які запрограмовані споживати багато медіаконтенту. Однак поки певно невідомо, чи зможуть соцмережі вплинути на роботу нашої пам’яті докорінно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що захопленість і завзятість сильно взаємопов'язані з віком людини, і цей зв’язок слабшає з віком, а потім взагалі зникає.