Как влияет на человека одновременный просмотр телевизора и ленты в Инстаграм

Одновременный просмотр. Фото: Популярная механика

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Ухудшение памяти напрямую связано с одновременным использование нескольких форм медиа, считают ученые из Университета штата Огайо, США. Исследователи установили, что одновременный просмотр телевизора и листание Инстаграм ухудшает концентрацию внимания и эпизодическую память.

В контрольную группу исследования вошли 80 человек в возрасте от 18 до 26 лет, которых попросили наблюдать за объектами на экране, а затем оценить их по некоторым критериям. Об этом сообщает «Популярная механика».

Так, участники должны были сказать, были ли объекты, показанные на первом этапе, более или менее приятными, чем на втором. Также участникам предлагалось сравнить их размеры и указать повторяющиеся изображения.

Оказалось, что те люди, которые привыкли к «многозадачности», чаще остальных ошибались в вопросах и отмечали новые объекты как повторяющиеся. Ученые пришли к выводу, что у таких участников более низкая способность концентрироваться и хуже работает эпизодическая память — память о конкретных простых событиях из прошлого.

Профессор коммуникации Чжэн Джойс Ван заявила, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы взглянуть на долгосрочные последствия этого явления. В рамках этого исследования, по ее словам, было бы любопытно посмотреть, возможно ли более детально взглянуть на различные типы многозадачности, которые характерны для разных участников.

Отмечается, что дети и молодые люди составляют большинство людей, которые многозадачны в потреблении медиаконтента. Однако пока достоверно неизвестно, смогут ли соцсети повлиять на работу нашей памяти существенным образом.

Напомним, ранее мы сообщали, что увлеченность и упорство сильно взаимосвязаны с возрастом человека и эта связь ослабевает с возрастом, а затем и вообще исчезает.