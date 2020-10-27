В каком возрасте человек теряет мотивацию, установили ученые. Фото: newspb.su

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Увлеченность и упорство сильно взаимосвязаны с возрастом человека и эта связь ослабевает с возрастом, а затем и вообще исчезает.

Как с возрастом меняется взаимосвязь между увлеченностью, упорством и позитивным мышлением изучил психолог Гермундур Сигмундссон из Норвежского университета науки и техники. Он считает, что страсть и упорство движет действиями человека, который стремится достичь результата в чем-либо. Об этом говорится в материале, который опубликован на ресурсе ScienceDirect.

По словам исследователя, для достижения цели надо не только обожать свое дело и быть преданному труду, но и не отступать в случае неудачи. Лишь увлеченность, упорство и позитивный настрой помогает человеку быть мотивированным. Однако, оказалось, что люди с возрастом все-равно теряют мотивацию.

Уровень взаимосвязи факторов, мотивирующих человека, остается примерно одинаковым с 14 до 53 лет. Но как только вы переступаете черту в 50 лет, происходит сдвиг и связь между увлеченностью и упорством почти исчезает, — заявляет ученый.



Сигмундссон убеждает, что после 54 лет человеку становится гораздо труднее мобилизовать силу воли и мотивировать себя для достижения цели, даже если он еще готов работать над любимым делом. После 54 лет у человека исчезает энтузиазм.

Напомним, бразильские ученые изобрели способ объективно анализировать сновидения в быстрой и медленной фазах сна — для этого они создали граф, описывающий сны.