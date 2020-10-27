Экс-начальнику полиции Кагарлыка сообщили о подозрении. Фото: pravda.info

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Бывшему начальнику полиции Кагарлыка сообщили о подозрении.

Экс-руководителя подозревают в преступном бездействии. Следователи установили, что в январе 2020 года полицейские приковали к батареям в участке двух человек, но документы о задержанных не были составлены. Начальник знал о преступлении подчиненных, но не попытался остановить оборотней в погонах и не сообщил о произошедшем в компетентные органы. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Такие действия должностного лица квалифицировали по ч. 2 ст. 146−1 (непринятие руководителем, которому стало известно о преступных похищение или лишение свободы лица, мер по прекращению или неуведомление компетентных органов о преступлении) Уголовного кодекса Украины.

Служители Фемиды 27 октября избрали бывшему начальнику полиции Кагарлыка меру пресечения — круглосуточный домашний арест. Кроме этого, один из фигурантов дела остается в СИЗО, а второго отпустили из следственного изолятора под круглосуточный домашний арест.

Напомним, в конце мая 2020 года полицейских из Кагарлыка обвинили в изнасиловании женщины в отделении полиции, которую пригласили для допроса в качестве свидетеля. После скандала были задержаны Сергей Сулима и Николай Кузив. 26 мая суд отправил их в СИЗО.

Позже следователи ГБУ в ходе расследования выявили новые факты пыток, в связи с чем сообщили о подозрении еще двум сотрудникам местного отделения полиции.