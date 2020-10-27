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Ракурс
Возобновить расследование схемы «Роттердам плюс» постановил ВАКС. Фото: pravda.com

Возобновить расследование схемы «Роттердам плюс» постановил ВАКС

27 окт 2020, 20:06
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Дело о схеме поставки угля по формуле «Роттердам плюс» снова будут расследовать.

Высший антикоррупционный суд Украины на заседании 27 октября постановил возобновить расследование этой схемы. Фемида удовлетворила жалобу «Никопольского завода ферросплавов» и отменила решение прокурора САП Виталия Пономаренко закрыть дело «Роттердам плюс». Об этом говорилось в трансляции заседании суда.

Как известно, «Роттердам плюс» — методика определения стоимости угля как топлива для тепловых электростанций, которая рассчитывалась с учетом цен в портах Западной Европы, одним из которых является Роттердам.

Эта методика применялась в Украине с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года и утратила силу в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.


Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура 27 августа 2020 года закрыла дело «Роттердам плюс» в части подозреваемых лиц из-за отсутствия состава преступления.

Такое решение приняли после получения заключения финальной экспертизы Службы безопасности Украины, которая не установила убытков от действия формулы «Роттердам плюс». ВАКС 24 сентября отказался возобновлять это дело.

Источник: Ракурс


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