Возобновить расследование схемы «Роттердам плюс» постановил ВАКС. Фото: pravda.com

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Дело о схеме поставки угля по формуле «Роттердам плюс» снова будут расследовать.

Высший антикоррупционный суд Украины на заседании 27 октября постановил возобновить расследование этой схемы. Фемида удовлетворила жалобу «Никопольского завода ферросплавов» и отменила решение прокурора САП Виталия Пономаренко закрыть дело «Роттердам плюс». Об этом говорилось в трансляции заседании суда.

Как известно, «Роттердам плюс» — методика определения стоимости угля как топлива для тепловых электростанций, которая рассчитывалась с учетом цен в портах Западной Европы, одним из которых является Роттердам.

Эта методика применялась в Украине с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года и утратила силу в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура 27 августа 2020 года закрыла дело «Роттердам плюс» в части подозреваемых лиц из-за отсутствия состава преступления.

Такое решение приняли после получения заключения финальной экспертизы Службы безопасности Украины, которая не установила убытков от действия формулы «Роттердам плюс». ВАКС 24 сентября отказался возобновлять это дело.