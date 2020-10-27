Поновити розслідування схеми «Роттердам плюс» постановив ВАКС. Фото: pravda.com

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Справу про схему постачання вугілля за формулою «Роттердам плюс» знову розслідуватимуть.

Вищий антикорупційний суд України на засіданні 27 жовтня постановив поновити розслідування цієї схеми. Феміда задовольнила скаргу «Нікопольського заводу феросплавів» та скасувала рішення прокурора САП Віталія Пономаренка закрити справу «Роттердам плюс». Про це йшлосяв трансляції засіданні суду.

Як відомо, «Роттердам плюс» — методика визначення вартості вугілля як палива для теплових електростанцій, котра розраховувалася з врахуванням цін у портах Західної Європи, одним з яких є Роттердам.

Ця методика застосовувалася в Україні з 1 травня 2016 року по 30 червня 2019 року й втратила чинність у зв’язку з переходом України на новий ринок електроенергії.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура 27 серпня 2020 року закрила справу «Роттердам плюс» в частині підозрюваних осіб через відсутність складу злочину.

Таке рішення ухвалили після отримання висновку фінальної експертизи Служби безпеки України, яка не встановила збитків від дії формули «Роттердам плюс». ВАКС 24 вересня відмовився поновлювати цю справу.