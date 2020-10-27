Екс-начальнику поліції Кагарлика повідомили про підозру. Фото: pravda.info

https://racurs.ua/ua/n145671-z-valtuvannya-u-kagarlyku-eks-nachalnyku-viddilku-policiyi-povidomyly-pro-pidozru.html

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Колишньому начальнику поліції Кагарлика повідомили про підозру.

Екс-керівника підозрюють у злочинній бездіяльності. Слідчі встановили, що у січні 2020 року поліцейські прикували до батарей у відділку двох осіб, але документи про затриманих не були складені. Начальник знав про злочин підлеглих, але не спробував зупинити перевертнів у погонах та повідомити про події компетентні органи. Про це 27 жовтня повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Такі дії посадовця кваліфікували за ч. 2 ст. 146−1 (невжиття керівником, якому стало відомо про злочинні викрадення або позбавлення волі особи, заходів з припинення або неповідомлення компетентних органів про злочин) Кримінального кодексу України.

Служителі Феміди 27 жовтня обрали колишньому начальнику поліції Кагарлика запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Крім цього, один з фігурантів справи залишається в СІЗО, а другого відпустили з слідчого ізолятора під цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, наприкінці травня 2020 року поліцейських з Кагарлика звинуватили у зґвалтуванні жінки у відділку поліції, яку запросили для допиту в якості свідка. Після скандалу були затримані Сергій Сулима та Микола Кузів. 26 травня суд відправив їх у СІЗО.

Згодом слідчі ДБУ у ході розслідування виявили нові факти катувань, у зв’язку з чим повідомили про підозру ще двом співробітникам місцевого відділення поліції.