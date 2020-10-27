У якому віці людина втрачає мотивацію, встановили вчені. Фото: newspb.su

https://racurs.ua/ua/n145672-u-yakomu-vici-ludyna-vtrachaie-motyvaciu-vstanovyly-vcheni.html

Ракурс

Захопленість і завзятість сильно взаємопов'язані із віком людини і цей зв’язок слабшає з віком, а потім і взагалі зникає.

Як із віком змінюється взаємозв'язок між захопленістю, завзятістю і позитивним мисленням вивчив психолог Гермундур Сігмундссон з Норвезького університету науки і техніки. Він вважає, що пристрасть та завзятість рухає діями людини, яка прагне досягнути результату у чому-небудь. Про це йдеться у матеріалі, який опублікований на ресурсі ScienceDirect.

За словами дослідника, для досягнення мети треба не тільки обожнювати свою справу і бути відданому праці, але і не відступати в разі невдач. Лише захопленість, завзятість і позитивний настрій допомагає людині бути мотивованою. Однак, виявилося, що люди із віком все-одно втрачають мотивацію.

Рівень взаємозв'язку факторів, які мотивують людину, залишається приблизно однаковим з 14 до 53 років. Але як тільки ви переступаєте межу в 50 років, відбувається зрушення і зв’язок між захопленістю і завзятістю майже зникає, — заявляє вчений.



Сігмундссон переконує, що після 54 років людині стає набагато важче мобілізувати силу волі та мотивувати себе для досягнення цілі, навіть якщо вона ще готова працювати над улюбленою справою. Після 54 років у людини зникає ентузіазм.

Нагадаємо, бразильські вчені винайшли спосіб об'єктивно аналізувати сновидіння у швидкій та повільній фазах сну — для цього вони створили граф, що описує сни.