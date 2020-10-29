Співачка Grimes опублікувала колискову, створену за допомогою штучного інтелекту, фото: Inc. Russia

https://racurs.ua/ua/n145785-shtuchnyy-intelekt-stvoryv-kolyskovu-dlya-kohanoyi-ilona-maska-video.html

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Співачка Клер Буше, більш відома як Grimes за допомогою штучного інтелекту створила унікальну колискову.

Колискова під назвою AI Lullaby була створена спільно з музичним стартапом Endel, повідомляє видання The New York Times.

Створена стартапом програма Endel з підібраних Grimes вокальних фрагментів та електронних звуків автоматично генерує звукове середовище, котре підходить конкретному користувачу. За допомогою технологій штучного інтелекту програма підбирає звуки, котрі допомагають розслабитися чи заснути дітям та дорослим.

Наразі програма доступна для iOS та MacOS, згодом має з’явитися і версія для Android та Alexa.

У Grimes та відомого американського винахідника і бізнесмена Ілона Маска нещодавно народилася дитина. В результаті перед співачкою постала проблема забезпечення кращого сну для малюка.

Якщо у вас є дитина, то ви використовуєте гаджети для створення «білого шуму». Набагато легше вкласти дітей спати, якщо ви навчите їх якійсь звуковій ситуації. І я подумала, чи можна підійти до цього більш творчо, — зазначила Grimes.



Нагадаємо, у травні цього року Маск ушосте став батьком.