Стандарти лікування коронавірусу змінило МОЗ

Коронавірус в Україні. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n145784-standarty-likuvannya-koronavirusu-zminylo-moz.html

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Коронавірус в Україні спалахнув з новою силою, у зв’язку з чим Міністерство охорони здоров’я оновило стандарти госпіталізації, одужання та визначення ступеню важкості перебігу коронавірусу.

Відтепер госпіталізувати хворих будуть лише за певних умов. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час онлайн-конференції МОЗ.

Повідомляється, що причиною оновлення стандартів лікування та госпіталізації стало збільшення нових випадків коронавірусу та кількості пацієнтів, що потребують госпіталізації.

Відтепер хворих на коронавірус «сортуватимуть» за такими критеріями:

частота дихання — менше ніж 10 або більш як 30;

сатурація (насиченість крові киснем) — менш як 92%;

порушення свідомості;

наявність низки супутніх захворювань: декомпенсований цукровий діабет, тяжкий перебіг артеріальної гіпертензії, імуносупресивні стани, тяжка хронічна патологія дихальної системи, серцево-судинної системи, ниркова недостатність.

Натомість критерії одужання будуть такими

відсутність клінічних проявів ГРЗ протягом трьох днів рахуючи з 10-го дня від дати появи симптомів без проведення додаткового ІФА чи ПЛР-тестування;

відсутність клінічних проявів ГРЗ протягом трьох днів рахуючи з 10-го дня від дати взяття матеріалу для ПЛР-тестування, якщо воно дало позитивний результат;

відсутність клінічних проявів ГРЗ за умови отримання одного негативного результату тестування методом ПЛР.

Ляшко наголосив, що підставою для завершення амбулаторного лікування може стати наявність хоча б одного з цих критеріїв, оскільки усі вони — рівноцінні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з усього фонду ліжок, який виділили для хворих на коронавірус, вже зайнято 25,4 тис. із можливих 52 тис. На ранок середи, 28 жовтня, у лікарнях перебувають 25 тис. 424 пацієнти з важким або середнім перебігом хвороби.

Максимальна кількість ліжок, які може виділити для коронавірусних хворих Україна — 52 тис., що на 18% більше, ніж прогнозувалося раніше. Наразі МОЗ перепрофілює чотири лікарні у регіонах для лікування хворих на коронавірус.