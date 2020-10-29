Стандарты лечения коронавируса изменил Минздрав

https://racurs.ua/n145784-standarty-lecheniya-koronavirusa-izmenil-minzdrav.html

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Коронавирус в Украине вспыхнул с новой силой, в связи с чем Министерство здравоохранения обновило стандарты госпитализации, выздоровления и определения степени тяжести течения коронавируса.

Отныне госпитализировать больных будут только при определенных условиях. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время онлайн-конференции Минздрава.

Сообщается, что причиной обновления стандартов лечения и госпитализации стало увеличение новых случаев коронавируса и количества пациентов, нуждающихся в госпитализации.

Отныне больных коронавирусом будут «сортировать» по следующим критериям:

частота дыхания — менее 10 или более 30;

сатурация (насыщенность крови кислородом) — менее 92%;

нарушение сознания;

наличие ряда сопутствующих заболеваний: некомпенсированный сахарный диабет, тяжелое течение артериальной гипертензии, иммуносупрессивные состояния, тяжелая хроническая патология дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, почечная недостаточность.

Критерии выздоровления будут такими:

отсутствие клинических проявлений ОРЗ в течение трех дней считая с 10-го дня с даты появления симптомов без проведения дополнительного ИФА или ПЦР-тестирования;

отсутствие клинических проявлений ОРЗ в течение трех дней считая с 10-го дня с даты взятия материала для ПЦР-тестирования, если оно дало положительный результат;

отсутствие клинических проявлений ОРЗ при условии получения одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР.

Ляшко отметил, что основанием для завершения амбулаторного лечения может стать наличие хотя бы одного из этих критериев, поскольку все они — равноценные.

Напомним, ранее мы сообщали, что из всего фонда коек, который выделили для больных коронавирусов, уже занято 25,4 тыс. из возможных 52 тыс. На утро среды, 28 октября, в больницах находятся 25 тыс. 424 пациентов с тяжелым или средним течением болезни.

Максимальное количество коек, которые может выделить для коронавирусных больных Украина — 52 тыс., что на 18% больше, чем прогнозировалось ранее. Сейчас Минздрав перепрофилирует четыре больницы в регионах для лечения больных коронавирус.