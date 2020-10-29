Коронавирус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n145765-novyy-vid-koronavirusa-nakryl-evropu-uchenye.html

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Коронавирус в Европе распространяется с неустанной скоростью, а некоторые страны уже ввели новый локдаун. Теперь по нашему континенту распространяется не только вирус, который вспыхнул в Китае, а и его мутировавшая версия.

Она получила название 20A. EU1 и впервые была обнаружена у сельскохозяйственных рабочих. Об этом сообщает FT.

Ученые из Швейцарии и Испании провели исследования, и выяснили, что вторая волна эпидемии может быть связана с мутацией коронавируса среди испанских сельскохозяйственных рабочих.

Начиная с лета 2020 года новая мутация охватила всю Западную Европу, а сегодня на этот вид вируса приходится значительная доля новых случаев инфицирования. Отмечается, что ключевую роль в его распространении сыграли отдыхающие, которые находились на отдыхе в Испании.

По мнению ученого Базельского университета Эммы Ходкрофт, быстрое распространение нового вида вируса показывает, что карантинные меры были недостаточными для сдерживания распространения эпидемии.

Она отметила, что вирус 20A. EU1 не похож ни на один из видов мутаций SARS-CoV-2. По ее словам, до этого была известна еще одна мутация, которая привела к появлению штамма коронавируса D614G, сделавшего вирус более заразным.

В частности, отмечается, что последние полученные образцы вируса со всей Европы базируются именно на этом виде коронавируса. Еще один соавтор исследования Иньяки Комас предусматривает, что новый штамм мог быстро распространиться благодаря первой вспышке.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирусы оказались настоящими мастерами с мимикрии. Ученые использовали суперкомпьютеры для поиска вирусных имитаций с помощью программы, похожей на программное обеспечение 3D-распознавания лиц.

Они просканировали более 7 тыс. вирусов и более 4 тыс. хозяев в экосистемах Земли и обнаружили 6 млн случаев вирусной мимикрии.