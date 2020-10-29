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Ракурс
Пожарного подозревают в поджоге элитных авто. Фото: Укринформ

Знал, как жечь — пожарного подозревают в поджоге элитных авто (ФОТО)

29 окт 2020, 15:40
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Из-за поджогов автомобилей сообщено о подозрении сотруднику Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в Днепропетровской области.

Следствие выяснило, что пожарный вместе с двумя сообщниками получали заказы на поджог автомобилей в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Одесской области.

По данным правоохранителей, с декабря 2019 года по апрель 2020 года гастролеры из Днепропетровщины подожгли три элитных авто в центре Одессы за деньги.

Вследствие поджогов автомобили были полностью уничтожены. Поджигатели нанесли владельцам ущерб на общую сумму более 1 млн грн.


Решается вопрос о содержании под стражей подозреваемого. Двух сообщников пожарного, причастных к поджогам, уже арестовали.

Пожарного подозревают в поджоге элитных авто. Фото: Думская
Пожарного подозревают в поджоге элитных авто. Фото: Думская
Пожарного подозревают в поджоге элитных авто. Фото: Думская
Пожарного подозревают в поджоге элитных авто. Фото: Думская

Напомним, что правоохранители разыскивают двух организаторов поджога автомобиля журналистов «Схем». В полиции заявили, что устанавливают заказчиков, а организаторы объявлены в розыск.

Источник: Ракурс


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