Пожежника підозрюють у підпалі елітних авто. Фото: Укрінформ

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Через підпали автомобілів повідомлено про підозру співробітнику головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Дніпропетровській області.

Слідство з’ясувало, що пожежник разом з двома спільниками отримували замовлення на підпал автомобілів в Одесі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури в Одеській області.

За даними правоохоронців, з грудня 2019 року по квітень 2020 року гастролери з Дніпропетровщини підпалили три елітні авто в центрі Одеси за гроші.

Внаслідок підпалів автомобілі були повністю знищені. Палії завдали власникам збитків на загальну суму понад 1 млн грн.

Вирішується питання щодо тримання під вартою підозрюваного. Двох спільників пожежника, причетних до підпалів, вже арештували.

Нагадаємо, що правоохоронці розшукують двох організаторів підпалу автомобіля журналістів «Схем». У поліції заявили, що зараз встановлюють замовників, а організатори оголошені в розшук.