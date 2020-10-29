Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: vedomosti.ru

https://racurs.ua/ua/n145764-brytanski-parlamentari-sudytymutsya-z-premierom-djonsonom-cherez-rosiu.html

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Судовий позов проти прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона подали британські парламентарі.

Група опозиційних депутатів впевнені, що Джонсон не зміг захистити право громадськості на вільні і чесні вибори після звинувачень у російському втручанні. Депутати звернулися до суду, щоб той вирішив, чи законно уряд прийняв рішення не ініціювати розслідування про те, що Росія могла вплинути на британські вибори. Про це 29 жовтня повідомляє ВВС.

З якоїсь причини прем'єр-міністр, здається, хоче, щоб ми перебували в невіданні щодо повторюваних атак Росії на нашу демократію. Величезна кількість дезінформації, поширюваної розумним і хитрим способом Москвою, підриває нашу суверенну свободу вибирати власних лідерів і визначати свій вектор розвитку. Потрібно запитати у прем'єра, чому він не хоче, щоб ми знали правду, — заявив один із позивачів, член Палати лордів Пол Страсбургер.

Позивачі оскаржують реакцію Джонсона і вимагають судового розгляду, стверджуючи, що уряд порушив право на вільні вибори, закріплене в Європейській конвенції з прав людини.

У липні у парламенті Великої Британії заявили, що уряд не зміг встановити, чи втручалася Росія в хід референдуму про членство Великої Британії в Євросоюзі, і рекомендував розвідслужбам продовжити розслідування. Але Кабмін Джонсона не виконав цю рекомендацію, заявивши, що він не проявляє благодушності з приводу «неослабної і значної загрози» з боку Росії.

Нагадаємо, 24 січня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписав угоду про вихід Британії зі складу Європейського Союзу.