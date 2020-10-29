Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: vedomosti.ru

https://racurs.ua/n145764-britanskie-parlamentarii-budut-suditsya-s-premerom-djonsonom-iz-za-rossii.html

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Судебный иск против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подали британские парламентарии.

Группа оппозиционных депутатов уверены, что Джонсон не смог защитить право общественности на свободные и честные выборы после обвинений в российском вмешательстве. Депутаты обратились в суд, чтобы тот решил, законно ли правительство приняло решение не инициировать расследование о том, что Россия могла повлиять на британские выборы. Об этом 29 октября сообщает ВВС.

По какой-то причине премьер-министр, кажется, хочет, чтобы мы пребывали в неведении относительно повторяющихся атак России на нашу демократию. Огромное количество дезинформации, распространяемой умным и хитрым способом Москвой, подрывает нашу суверенную свободу выбирать собственных лидеров и определять свой вектор развития. Нужно спросить у премьера, почему он не хочет, чтобы мы знали правду, — заявил один из истцов, член Палаты лордов Пол Страсбургер.

Истцы оспаривают реакцию Джонсона и требуют судебного разбирательства, утверждая, что правительство нарушило право на свободные выборы, закрепленное в Европейской конвенции по правам человека.

В июле в парламенте Великобритании заявили, что правительство не смогло установить, вмешивалась ли Россия в ход референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе, и рекомендовало разведслужбам продолжить расследование. Но Кабмин Джонсона не выполнил эту рекомендацию, заявив, что он не проявляет благодушия по поводу «неослабной и значительной угрозы» со стороны России.

Напомним, 24 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Британии из состава Европейского Союза.