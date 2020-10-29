Не бросайте камни в наш огород — Лукашенко прошелся по «другу» Зеленскому и Помпео, фото — Белта

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Ракурс

Александр Лукашенко, который в начале октября на фоне протестов в Беларуси провел тайную инаугурацию, прокомментировал политическую ситуацию в соседних странах — Украине, Польше и Литве.

Он посоветовал этим странам сначала разобраться со своими проблемами.

А что в Украине произошло, друг наш Володя Зеленский? Сокрушительное поражение на местных выборах. Поэтому не надо у соседа бросать камнями, не надо в наш город лезть. Разберитесь у себя. Надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним, — цитирует слова Лукашенко государственное агентство «Белта».

Он также упомянул о телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео. Как оказалось, Лукашенко предупредил собеседника о «готовности белорусов ответить на возможную агрессию Польши, Литвы и Украины».

По словам Лукашенко, у него с Помпео «очень хорошие отношения», а госсекретарь ничего от Минска не требовал и отметил, что «агрессии со стороны стран Европы быть не может».

При этом Лукашенко вспомнил, что в Гродно вывешивали польские флаги, а «за пределами нашей страны натовцы не угомонились, что бы они не говорили».

Ранее «Ракурс» сообщал, что от самопровозглашенного президента Беларуси досталось и президенту Анджею Дуде. Он заявил, что Польша хотела устроить и Беларуси, а Дуда сфальсифицировал результаты выборов.

В своеобразном «осмотре» международной ситуации белорусский лидер вспомнил и Литву. Он считает, что якобы вмешательство Вильнюса в дела Беларуси привело к поражению партии министра иностранных дел Линаса Линкявичуса, который часто критиковал официальный Минск.