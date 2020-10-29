Не кидайте каміння у наш город — Лукашенко пройшовся по Зеленському та Помпео, фото — Белта

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Ракурс

Олександр Лукашенко, який на початку жовтня на тлі протестів у Білорусі провів таємну інавгурацію, прокоментував політичну ситуацію у сусідніх країнах — в Україні, Польщі та Литві.

Він порадив цим країнам спочатку розібратись зі своїми проблемами.

А що в Україні відбулося, наш друг Володя Зеленський? Нищівна поразка на місцевих виборах. Тому не треба в сусіда кидати камінням, не треба в наш город лізти. Розберіться у себе. Треба завжди бути чесним, надійним для сусіда, відданим своїй країні і щирим, — цитує слова Лукашенка державна агенція «Белта».

Він також згадав про телефонну розмову з держсекретарем США Майком Помпео. Як виявилося, Лукашенко попередив співрозмовника про «готовність білорусів відповісти на можливу агресію Польщі, Литви та України».

За словами Лукашенка, у нього з Помпео «дуже добрі відносини», а держсекретар нічого від Мінська не вимагав і зазначив, що «агресії з боку країн Європи бути не може».

При цьому Лукашенко згадав, що в Гродно вивішували польські прапори, а «за межами нашої країни натівці не вгамувалися, що б вони не говорили».

Раніше «Ракурс» повідомляв, що від самопроголошеного президента Білорусі дісталося і Польщі та її президенту Анджею Дуді. Він заявив, що Польща хотіла влаштувати в Білорусі переворот, а Дуда сфальсифікував результати виборів.

У своєрідному «огляді» міжнародної ситуації білоруський лідер згадав і Литву. Він вважає, що нібито втручання Вільнюса у справи Білорусі призвело до поразки партії міністра закордонних справ Лінаса Лінкявічус, який часто критикував офіційний Мінськ.