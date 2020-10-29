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У Києві затримали одного з керівників «міліції» бойовиків, фото: «Свои.City»
Командира «міліції» бойовиків затримали у Києві (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n145762-komandyra-miliciyi-boyovykiv-zatrymaly-u-kyievi-foto.htmlРакурс
У Києві затримали одного з керівників так званої «міліції ЛНР».
Зловмисник, уродженець міста Стаханова Луганської області, у 2014 році приєднався до «народної міліції ЛНР», де став заступником командира одного з підрозділів бойовиків, повідомляє прес-центр СБУ.
Там він, маючи вищу інженерну освіту, виконував завдання із забезпечення ремонту бронетанкової та військової автомобільної техніки терористів.
Згодом прибув на контрольовану Україною територію. Зловмисник оселився в орендованому помешканні у Києві та, використовуючи підставні документи, влаштувався на роботу в комерційну структуру, котра працює у сфері надання телекомунікаційних послуг.
Бойовика викрили, під час обшуків у місці його проживання були виявлені банківські картки, мобільні телефони і комп’ютерна техніка з доказами участі у складі збройних формувань терористів.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258−3 Кримінального кодексу (створення терористичної групи чи терористичної організації). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років з можливою конфіскацією майна.
Наразі бойовику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Нагадаємо, СБУ нещодавно викрила священника-ката з РФ, який на Донбасі мордував українських захисників.
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