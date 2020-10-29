В Киеве задержали одного из руководителей «милиции» боевиков, фото: «Свои.City»

https://racurs.ua/n145762-komandira-milicii-boevikov-zaderjali-v-kieve-foto.html

Ракурс

В Киеве задержали одного из руководителей так называемой «милиции ЛНР».

Злоумышленник, уроженец города Стаханова Луганской области, в 2014 году присоединился к «народной милиции ЛНР», где стал заместителем командира одного из подразделений боевиков, сообщает пресс-центр СБУ.

Там он, имея высшее инженерное образование, выполнял задачи по обеспечению ремонта бронетанковой и военной автомобильной техники террористов.

Впоследствии прибыл на контролируемую Украиной территорию. Злоумышленник поселился в арендованном помещении в Киеве и, используя подставные документы, устроился на работу в коммерческую структуру, которая работает в сфере предоставления телекоммуникационных услуг.

Боевика разоблачили, во время обысков в месте его жительства обнаружили банковские карточки, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами участия в составе вооруженных формирований террористов.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

Сейчас боевику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ недавно разоблачила священника-палача с РФ, который на Донбассе мучил украинских защитников.