В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Коронавирусы оказались настоящими мастерами мимикрии.

Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования, проведенного учеными из Колумбийского университета (США), сообщает издание EurekAlert.

Многие растения и животные используют искусство мимикрии, чтобы обмануть свою добычу или хищников. Вирусы используют подобную стратегию: вирусные белки могут имитировать трехмерную форму белков своего хозяина, чтобы ввести в заблуждение организм хозяина и осуществить свой цикл размножения.

Ученые использовали суперкомпьютеры для поиска таких вирусных имитаций с помощью программы, подобной программному обеспечению 3D-распознавания лиц. Они просканировали более 7 тыс. вирусов и более 4 тыс. хозяев в экосистемах Земли и обнаружили 6 млн случаев вирусной мимикрии.

Мимикрия — это более распространенная стратегия среди вирусов, чем мы когда-либо представляли, — отмечают ученые. — К ней прибегают все виды вирусов, независимо от размера вирусного генома, способа размножения вируса, а также того, заражает вирус бактерии, растения, насекомых или людей.

Но некоторые типы вирусов использовали мимикрию больше, чем другие. Папилломы и ретровирусы не так уж часто к этому прибегают.

Коронавирусы, наоборот, особенно хороши в этом, и было обнаружено, что они имитируют более 150 белков, в том числе многих из тех, которые контролируют свертываемость крови (коагуляцию) или активируют комплемент — набор иммунных белков, помогающих бороться с патогенными микроорганизмами и влияющих на воспаления в организме.

Мы считаем, что имитируя белки иммунного комплемента и коагуляции, коронавирусы могут приводить эти системы к гиперактивному состоянию и вызвать патологию, которую мы наблюдаем у инфицированных пациентов, — отмечают исследователи.



Отмечается, что эти выводы совпадают с результатами наблюдений за больными коронавирусной болезнью COVID-19, у многих из которых наблюдаются проблемы со свертыванием крови, а некоторым приходится принимать препараты, ограничивающие активацию комплемента.

Напомним, американские ученые проанализировали геном 410 различных видов позвоночных животных, чтобы выявить среди них виды уязвимы для коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию COVID-19.