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Последствия ДТП в Киеве, фото: «Киев Оперативный»
Смертельное ДТП в Киеве — автобус снес палатку с продуктами (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n145723-smertelnoe-dtp-v-kieve-avtobus-snes-palatku-s-produktami-foto-video.htmlРакурс
В Киеве сегодня, 28 октября, произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Вблизи со станцией метро «Выдубичи» маршрутный автобус на полной скорости выехал на пешеходную зону возле остановки, снес расположенную там палатку с продуктами и сбил столб.
В результате на месте ДТП погиб мужчина и госпитализировали двух пострадавших женщин. Об этом сообщает фейсбук-сообщество «Киев Оперативный».
Отмечается, что по словам правоохранители, ДТП произошло из-за несрабатывания тормозов у водителя автобуса — он безуспешно пытался остановиться о бордюр. По словам же свидетелей инцидента, водитель этого траспортного средства устроил гонки с другим водителем автобуса.
Сообщение о ДТП поступило по спецлинии «102» в 18.44, сообщает пресс-служба полиции Киева.
Сейчас на месте инцидента работают правоохранители, которые устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
Напомним, в начале октября в Киеве маршрутное такси сбило трех пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет.
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