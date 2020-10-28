Последствия ДТП в Киеве, фото: «Киев Оперативный»

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В Киеве сегодня, 28 октября, произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Вблизи со станцией метро «Выдубичи» маршрутный автобус на полной скорости выехал на пешеходную зону возле остановки, снес расположенную там палатку с продуктами и сбил столб.

В результате на месте ДТП погиб мужчина и госпитализировали двух пострадавших женщин. Об этом сообщает фейсбук-сообщество «Киев Оперативный».

Отмечается, что по словам правоохранители, ДТП произошло из-за несрабатывания тормозов у ​​водителя автобуса — он безуспешно пытался остановиться о бордюр. По словам же свидетелей инцидента, водитель этого траспортного средства устроил гонки с другим водителем автобуса.

Сообщение о ДТП поступило по спецлинии «102» в 18.44, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сейчас на месте инцидента работают правоохранители, которые устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, в начале октября в Киеве маршрутное такси сбило трех пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет.