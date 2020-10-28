Наслідки ДТП у Києві, фото: «Київ оперативний»

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У Києві сьогодні, 28 жовтня, сталася смертельна ДТП за участі автобуса. Поблизу із станцією метро «Видубичі» маршрутний автобус на повній швидкості виїхав на пішохідну зону біля зупинки та зніс розташований там намет з продуктами і збив стовп.

В результаті на місці ДТП загинув чоловік та госпіталізували двох постраждалих жінок. Про це повідомляє фейсбук-спільнота «Київ Оперативний».

Зазначається, що за словами правоохоронці, ДТП сталося через неспрацювання гальм у водія автобусу — він безуспішного намагався зупинитися об бордюр. За словами ж свідків інциденту, водій цього траспортного засобу влаштував перегони з іншим водієм автобусу.

Повідомлення про ДТП надійшло на спецлінію «102» о 18.44, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Наразі на місці інциденту працюють правоохоронці, які встановлюють обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, на початку жовтня в Києві маршрутне таксі збило трьох пішоходів, які переходили дорогу на зелене світло.