У світі триває епідемія коронавірусу, фото:

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Коронавіруси виявилися справжніми майстрами з мімікрії.

Про це свідчать результати масштабного дослідження, проведеного вченими з Колумбійського університету (США), повідомляє видання EurekAlert.

Багато рослин і тварин використовують мистецтво мімікрії, щоб обманути свою здобич чи хижаків. Віруси використовують подібну стратегію: вірусні білки можуть імітувати тривимірну форму білків свого господаря, щоб ввести в оману організм господаря і здійснити свій цикл розмноження.

Учені використовувала суперкомп’ютери для пошуку таких вірусних імітацій за допомогою програми, подібної до програмного забезпечення 3D-розпізнавання обличчя. Вони просканували понад 7 тис. вірусів та понад 4 тис. господарів в екосистемах Землі та виявили 6 млн випадків вірусної мімікрії.

Мімікрія — це більш поширена стратегія серед вірусів, ніж ми коли-небудь уявляли, — наголошують учені. — До неї вдаються всі види вірусів, незалежно від розміру вірусного геному, способу розмноження вірусу, також того, заражає вірус бактерії, рослини, комахи чи людей.

Але деякі типи вірусів використовували мімікрію більше, ніж інші. Папіломи та ретровіруси не так вже часто до цього вдаються.

Коронавіруси, навпаки, особливо хороші в цьому, і було виявлено, що вони імітують понад 150 білків, зокрема багатьох з тих, які контролюють згортання крові (коагуляцію) або активують комплемент — набір імунних білків, які допомагають боротися з патогенними мікроорганізмами та впливають на запалення в організмі.

Ми вважаємо, що імітуючи білки імунного комплементу та коагуляції, коронавіруси можуть приводити ці системи до гіперактивного стану та викликати патологію, яку ми спостерігаємо у інфікованих пацієнтів, — зазначають дослідники.



Зазначається, що ці висновки співпадають з результатами спостережень за хворими на коронавірусну хворобу COVID-19, у багатьох з яких спостерігаються проблеми із згортанням крові, а деяким доводиться приймати препарати, які обмежують активацію комплементу.

Нагадаємо, американські вчені проаналізували геном 410 різних видів хребетних тварин, щоб виявити серед них види вразливі для коронавірусу SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку COVID-19.